Benfica visita Sporting sem Vlachodimos, Ferro e Florentino

Vlachodimos, Florentino e Ferro não constam na convocatória do Benfica para a visita ao Sporting, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Os três jogadores são os grandes ausentes da lista composta por Bruno Lage, que mantém a confiança em Taarabt. O marroquino regressou aos jogos do Benfica no sábado, frente ao Tondela. Além da integração do guarda-redes Ivan Zlobin, não há mais surpresas na convocatória.

No boletim clínico, continuam Ebuehi, que continua a recuperar de cirurgia, de Conti, a contas com um traumatismo no pé direito, e de Salvio, que tem uma lesão tendinosa do bicípete femoral à direita.

A segunda mão da meia-final da Taça entre águias e leões joga-se na quarta-feira, às 20h45, no Estádio da Luz. O Sporting-Benfica tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.