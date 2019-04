Dérbi do Porto não terá treinadores no banco

O dérbi do Porto, da jornada 28 do campeonato, não terá treinadores no banco de suplentes. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou o treinador do Boavista, Lito Vidigal, com um jogo de suspensão, na sequência da expulsão no jogo frente ao Belenenses.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, também não estará no banco de suplentes, uma vez que foi suspenso por oito dias por insultos a um adepto, no jogo com o Sporting de Braga, para o campeonato. Significa isto que Porto e Boavista jogarão sem os respetivos técnicos principais.

Além de suspenso, Lito foi multado em 1.530 euros, por "protestar uma decisão da equipa de arbitragem, gesticulando energicamente, dentro do terreno de jogo", e utilizando vocabulário impróprio, segundo consta no relatório do árbitro. Esta foi a segunda expulsão do técnico boavisteiro desde que chegou ao Boavista.

O dérbi do Porto, que abre a jornada 28, está marcado para sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Boavista terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.