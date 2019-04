Pedro Sousa sem dó para antigo "top-5" no arranque em Alicante

Pedro Sousa garantiu, esta terça-feira, a passagem aos oitavos de final do Challenger de Alicante, em Espanha, ao derrotar, sem dó nem piedade, Tommy Robredo, antigo "top-5" mundial, em menos de 50 minutos.

O número dois português, que ocupa a posição 103 do "ranking" ATP e defende o estatuto de terceiro cabeça-de-série do torneio, demorou apenas 49 minutos para despachar o experiente espanhol, atual 223.º da hierarquia mas antigo número cinco do mundo, com duplo 6-1.

Na próxima ronda, Pedro Sousa terá novamente um espanhol pela frente: medirá forças com Alejandro Davidovich Fokina, 172.º do "ranking" e 16.º cabeça-de-série do torneio. O encontro está marcado para quinta-feira.