FC Porto empata na Pedreira e carimba presença na final da Taça de Portugal

02 abr, 2019 - 18:38 • Eduardo Soares da Silva

Braga 1-1 FC Porto. Formação minhota ainda colocou um ponto de interrogação no desfecho da eliminatória, mas golo de Danilo na segunda parte, contra a maré do jogo, colocou ponto final nas aspirações do Braga. FC Porto fica agora à espera para descobrir quem enfrentará na final, no Jamor. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.