Jorge Jesus abre a porta ao regresso a Portugal no verão

Jorge Jesus admite que pode regressar ao ativo, numa equipa portuguesa, na próxima temporada. No Algarve, à margem de uma conferência de treinadores, o treinador admite que quer voltar a Portugal:

"Tenho saudades de treinar. Espero que em junho já esteja a treinar. Quero voltar a Portugal, pode nem ser o Sporting. Ligo muito à componente familiar, mais do que à económica. Se quisesse ganhar muito dinheiro, ficava na Arábia Saudita. Podia ser o treinador mais bem pago do mundo", começou por dizer.

O ataque na academia de Alcochete, em maio do ano passado, não influenciou a decisão de Jesus rumar à Arábia Saudita, mas é uma ferida que continua aberta: "Já ultrapassei, mas fica sempre na minha mente. Não me impediu de ser melhor ou pior treinador, nem influenciou as minhas decisões de carreira. Foi um momento triste e serviu de exemplo para as outras claques".

Percurso de Rui Vitória no Al-Nassr elogiada

Jorge Jesus analisou o momento da antiga equipa saudita, o Al-Hilal, que perdeu a liderança do campeonato para o Al-Nassr de Rui Vitória, que está agora na "pole position" para conquistar o título, considera Jorge Jesus:

"Tem sido surpreendente. Quando saí do clube, eles estavam a seis pontos de diferença. Fez uma recuperação espetacular e ficou um ponto à frente. Com 80% de certeza será o campeão, porque só faltam cinco jogos. O Al Hilal é muito mais forte individualmente do que o Al Hilal, pensava que iriam ser campeões, mas o Rui Vitória está de parabéns pela recuperação".