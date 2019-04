Jorge Jesus: "Bruno Fernandes é mais importante no Sporting do que João Félix no Benfica"

Jorge Jesus, antigo treinador do Benfica e Sporting, analisou o atual momento de João Félix e Bruno Fernandes, que se vão encontrar na quarta-feira, na segunda mão da meia final da Taça de Portugal. Em declarações à margem do Fórum de Treinadores, no Algarve, Jesus elogia os dois craques, e reitera que Bruno Fernandes "é mais importante" no Sporting, fruto do pior momento coletivo dos leões:

"São os dois grandes jogadores, com características diferentes. O Bruno é mais importante para o Sporting, do que o Félix para o Benfica, porque o Sporting não é tão forte coletivamente, e por isso nota-se mais a sua importânci"

Jesus diz que Félix será uma das figuras do futebol português nos anos vindouros, mas "mais fácil de anular do que Bruno Fernandes"

"O Félix é um jogador mais próximo do jogo e mais fácil de anular. Têm os dois um futuro muito risonho pela frente e o Félix será um dos craques do futebol português nos próximos anos, é preciso lembrar que tem apenas 19 anos".

Esta época, João Félix leva 12 golos apontados e seis assistências em 33 jogos com a equipa do Benfica. Bruno Fernandes soma 25 golos e 14 assistências em 44 jogos disputados.