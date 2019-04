Depois de sete horas de reunião, Governo de May pede nova extensão do Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou esta terça-feira que vai pedir a Bruxelas uma nova (e de novo "curta") extensão do prazo para o Reino Unido abandonar a União Europeia.

Depois de sete horas de reunião com os seus ministros – a convocação de eleições antecipadas terá mesmo estado sobre a mesa –, no rescaldo de nova ronda de alternativas chumbadas no Parlamento britânico na segunda-feira, May proferiu um curto discurso à porta do n.º 10 de Downing Street no qual anunciou a sua intenção de pedir à UE para adiar novamente o Brexit, atualmente com data marcada para o próximo dia 12 de abril.

No entanto, e para que este pedido venha a ser aceite – algo para que Bruxelas já alertou em diversas ocasiões –, lembrou Theresa May, “temos de saber para que serve”. Ou seja, se o novo adimento servirá para romper o bloqueio no Parlamento (que segundo a primeira-ministra "não pode continuar") ou não.



No mesmo comunicado à imprensa, a chefe do Governo indicou que quer reunir-se em privado com o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, para negociar um plano alternativo ao acordo que alcançou com Bruxelas e que já foi chumbado três vezes pelos deputados britânicos. Deste plano alternativo, reforçou, deverá sempre fazer parte o acordo de saída que a própria negociou.

Caso os dois não chegem a qualquer acordo, Theresa May explicou que a Câmara dos Comuns deverá votar (como já o fez, sem sucesso) uma série de moções sobre a futura relação da Reino Unido com a UE.

E caso o adiamento venha a ser aceite por Bruxelas, nunca poderá estender-se (e May reforçou-o em Downing Street) para lá de 22 de maio, por forma a evitar que o Reino Unida venha a ter que participar nas eleições europeias.