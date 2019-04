Sérgio Conceição no banco frente ao Braga apesar da suspensão

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) puniu Sérgio Conceição com oito dias de suspensão. Apesar disto, o treinador do FC Porto estará no banco frente ao Braga, esta terça-feira, no jogo da Taça de Portugal, ao que Bola Branca apurou.

Após a chegada ao Estádio Municipal de Braga, para a segunda mão das meias-finais da prova, Sérgio Conceição ficou dentro do autocarro, com o adjunto Diamantino Figueiredo, até à decisão do departamento jurídico do FC Porto. Em causa estava a data de início do período de suspensão - confirma-se que o tempo é contabilizado apenas a partir do dia seguinte à notificação, ou seja, quarta-feira.

Em causa está um incidente ocorrido no final do encontro com o Braga para o campeonato. De acordo com o relatório do delegado da Liga, Sérgio Conceição insultou um adepto. Beneficia, no entanto, da atenuante de ter sido provocado, o que se traduz na pena mínima prevista para este tipo de infrações. O treinador do FC Porto falhará, assim, a receção ao Boavista, para a jornada 28 do campeonato.

Quem também poderá estar no banco de suplentes, esta terça-feira, no Braga-FC Porto da Taça de Portugal, é Abel Ferreira. O treinador do Braga, que foi expulso na receção aos dragões relativa à 27.ª jornada da I Liga, foi multado pelo CD, sem qualquer dia de suspensão acrescentado.

A segunda mão das meias-finais da Taça entre Braga e FC Porto realiza-se esta terça-feira, às 20h15, no Estádio Municipal de Braga. Os dragões estão em vantagem, fruto da vitória, por 3-0, em casa, no primeiro jogo. O Braga-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

[notícia atualizada às 19h46]