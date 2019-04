Ristovski castigado por um jogo e falha dérbi. Sporting já recorreu

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta terça-feira, o castigo de um jogo de suspensão para Ristovski, depois do cartão vermelho mostrado na última partida da I Liga, frente ao Chaves. O Sporting já recorreu da decisão.

A direção do clube leonino foi notificada esta terça-feira às 17h15 da decisão do CD, e precisou apenas de 12 minutos para entregar o recurso do castigo. Em causa está a utlização de Ristovski na partida decisiva de quarta-feira contra o Benfica, a contar para a segunda mão da meia final da Taça de Portugal.

O macedónio foi expulso aos 85 minutos da partida em Chaves pelo árbitro Manuel Mota, auxiliado pelas imagens do videoárbitro, depois de uma entrada dura sobre Niltinho. Sporting entregou uma exposição junto do Conselho de Disciplina, na segunda-feira, a pedir que Ristovski não fosse penalizado, visto que se trata de uma entrada que não colocou em causa a integridade física do extremo flaviense.

Esta é a segunda expulsão de Ristovski esta época. A primeira, em Setúbal, foi precisamente antes da primeira mão da eliminatória contra as águias, um castigo que foi eventualmente retirado pelo CD da Federação.



Sporting ficará a aguardar a decisão do recurso apresentado e a utilização de Ristovski no dérbi frente ao Benfica continua em dúvida. O Sporting-Benfica tem pontapé de saída marcado quarta-feira, às 20h45, no Estádio de Alvalade, jogo a contar para a segunda mão da meia final da Taça de Portugal. A primeira mão terminou com a vitória das águias por 2-1. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.