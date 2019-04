Benfica coloca três jogadoras na seleção do Brasil

A avançada Darlene Reguera, do Benfica, foi convocada para a seleção feminina de futebol do Brasil. Uma chamada que faz aumentar para três o número de jogadoras encarnadas na "canarinha".

Darlene substitui Cristiane, que ficou fora da lista de Vadão, selecionador brasileiro devido a lesão, e junta-se à central Tayla e à avançada Geyse, também jogadoras do Benfica, que já tinham sido chamadas.

A colocação de três elementos na convocatória do Brasil, uma das melhores seleções do mundo, ganha relevo pelo facto de o Benfica disputar a segunda divisão portuguesa, embora tenha chegado às meias-finais da Taça de Portugal, em que discute o apuramento para a final com o Braga (está em desvantagem, depois de ter perdido em casa, por 1-2).

O Brasil vai disputar dois jogos de preparação em Espanha. A 5 de abril, disputa a seleção local. A 8 do mesmo mês, mede forças com a Escócia.