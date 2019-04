FC Porto

Mário Silva e a "final four" da Youth League: "Vamos à Suiça vencer o que não conseguimos no ano passado"

02 abr, 2019 - 17:07

Treinador da equipa de sub-19 do FC Porto mostrou-se muito satisfeito com a qualificação para a "final four", depois da vitória por 3-0 contra o Mitdjylland, nos "quartos".