Há acordo. Militares voltam a poder ser atendidos nos hospitais CUF

O IASFA - Instituto de Acção Social das Forças Armadase o Grupo José Mello Saúde chegaram a acordo e os militares podem voltar a ir às consultas e fazer exames médicos nos hospitais da rede CUF.

A José Mello Saúde, detentor dessas unidades privadas, concretizou a ameaça e suspendeu o acordo para a prestação de cuidados de saúde aos beneficiários da Assistência na Doença aos Militares (ADM) na segunda-feira, dia 1 de abril. Um dia depois, a Renascença sabe que foi alcançado um acordo e que os militares podem voltar a receber assistência médica nestas unidades.

"O IASFA, I.P., informa que o Grupo José de Mello Saúde decidiu levantar a suspensão do acordo para a prestação de cuidados de saúde aos beneficiários do Subsistema Público de Assistência na Doença aos Militares (ADM), que estava prevista a partir de 1 de abril de 2019", lê-se no comunicado, disponível no site do IASFA.



A suspensão do acordo tinha sido avançado à Renascença, pelo presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA). A CUF foi a primeira a concretizar a prometida suspensão dos acordos com a ADM, depois da semelhante situação com a ADSE, o subsistema de saúde dos funcionários públicos, que foi entretanto revertida.

De acordo com informações da AOFA, "no dia 15 de abril será a vez de o grupo Luz Saúde deixar de atender militares" ao abrigo da convenção com a ADM, agora suspensa.