Sub-19 do FC Porto repetem presença na "final four" da Youth League

A equipa de sub-19 do FC Porto venceu, esta terça-feira, o Midtjylland por 3-0, no Olival, e garantiu presença na "final four" da Youth League.

A jogar em casa, os dragões abriram cedo o marcador, com um golo de Ndiaye aos 15 minutos de jogo, assistido por Fábio Vieira. Já perto do final, à passagem do minuto 77, Afonso Sousa fez o segundo da partida. Gonçalo Borges estabeleceu a goleada e o resultado final aos 89 minutos.

O treinador Mário Silva contou com alguns reforços da equipa B do FC Porto, como o guarda-redes Diogo Costa, a dupla de centrais Diogo Queirós e Diogo Leite, e o médio João Mário e o avançado Romário Baró.

A formação sub-19 dos dragões volta a marcar presença na "final four" pelo segundo ano consecutivo, depois de ter caído na meia final, na temporada passada, contra o Chelsea. O FC Porto chegou aos quartos de final depois de ter vencido o Tottenham, nos "oitavos".

Na meia final, o FC Porto vai defrontar o vencedor da partida entre Real Madrid e Hoffenheim. Chelsea-Dínamo de Zagreb e Barcelona-Lyon disputam também um lugar na "final four".