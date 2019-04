Borussia Monchengladbach terá novo treinador na próxima temporada

O Bourssia Monchengladbach anunciou, esta terça-feira, que o treinador Dieter Hecking vai deixar o clube no final da temporada, sem anunciar o técnico para 2019/20.

Em conferência de imprensa, o diretor do emblema alemão Max Eberl agradeceu as três temporadas de Hecking no clube: "Foi uma das decisões mais difíceis que já tive de tomar. Conversámos ontem cara a cara e vamos dar tudo no resto desta temporada para conqusitar o que podemos".

Hecking não escondeu a desilusão por não poder continuar no clube e promete foco máximo até ao final da época: "Estou muito triste. Mas se o diretor desportivo acredita que é o melhor para o clube, é o que tem de ser feito. Só tenho de aceitar. Tenho uma relação muito próxima com o plantel e vamos dar o máximo para celebrar um grande final de temporada".

O técnico alemão de 54 anos levou o Gladbach a dois nonos lugares consecutivos e luta, esta época, por um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões. A equipa não atravessa um bom momento e só venceu uma partida nos últimos sete jogos, má forma que valeu a queda para o quinto posto da tabela, fora dos lugares de qualificação para a liga milionária.

Hecking, que tinha representado o Gladbach enquanto jogador, treina o emblema desde 2016/17, depois de ter orientado também o Wolfsburgo, Nuremberga, Hannover, Aachen e Lubeck.