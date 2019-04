Agora, é oficial. Sá Pinto despedido do Légia Varsóvia

O Légia Varsóvia confirmou, esta terça-feira, o despedimento de Ricardo Sá Pinto do comando técnico da equipa.

O cenário foi avançado pela imprensa polaca, ontem, sendo confirmado na tarde de hoje.

A goleada sofrida diante do Wisla, por 4-0, que comprometeu a revalidação do título, terá sido a gota de água para os responsáveis do clube da capital polaca, que decidiram afastar o treinador português.



Sá Pinto deixa o Légia na segunda posição do campeonato, a cinco pontos do líder, o Légia de Gdansk, numa altura em que restam três jornadas para o fim.