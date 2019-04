​Huawei rejeita acordo com inventor português e abre processo em tribunal

O inventor português que está em guerra com a Huawei vai agora enfrentar um processo em tribunal nos Estados Unidos. A empresa chinesa rejeitou chegar a acordo com Rui Pedro Oliveira e deu entrada com um processo judicial, interposto no dia 26 de março e a que a Renascença teve acesso esta terça-feira, no qual é pedido ao tribunal que ateste que a Huawei não usou indevidamente a ideia do português.



Em causa estão duas câmaras para smartphones que Rui Oliveira garante ter inventado e patenteado em 2014 e que estarão agora a ser comercializadas pela Huawei. Nesse ano, Rui Pedro Oliveira chegou a ter reuniões com a tecnológica para, mediante uma retribuição, usarem as suas invenções, mas as reuniões com a empresa cessaram sem um entendimento.

O português foi depois surpreendido, em 2018, ao ver à venda, nas lojas da Huawei, uma câmara igual à que tinha idealizado e patenteado nos Estados Unidos.

Rui Oliveira retomou então os contactos com a Huawei, reclamando a autoria da invenção e mostrando-se pronto para avançar para uma batalha judicial contra a empresa. Em março deste ano, em entrevista à Renascença, Rui Pedro Oliveira revelou que estava à procura de financiamento para enfrentar essa luta, tendo inclusivamente vendido a sua casa para cobrir as custas decorrentes do potencial processo.

No entanto, cerca de 10 dias depois, a Huawei antecipou-se e deu entrada em tribunal com uma ação contra Rui Oliveira.

O fabricante chinês de telemóveis pede à Justiça dos EUA que declare que não violou as patentes registadas por Rui Pedro Oliveira, pondo de lado um eventual acordo para resolver a disputa.