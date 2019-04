Sporting com três centrais a precisar de ganhar em casa? "Para mim, não seria opção"

Bruno Lage entrou numa espécie de "mind game" com Marcel Keizer, esta terça-feira, em véspera do decisivo Sporting-Benfica da meia-final da Taça de Portugal. E tudo devido ao sistema tático que o holandês poderá apresentar diante das águias.

Ora, no lançamento da partida, Keizer abriu a porta a essa eventualidade: uma mudança de sistema, com três defesas-centrais. Mas será a melhor opção? Questionado sobre a possibilidade, o técnico do adversário e eterno rival entrou pela via da ironia.

"Sporting com três centrais? Não sei se vai jogar assim ou não. Se me perguntar, se fosse um treinador português, a jogar em casa e a ter de ganhar, eu diria que os três centrais não seria opção. Mas na Holanda é um sistema válido", disparou Lage, em conferência de imprensa.

"Quo vadis", Bruno Fernandes?

Uma outra "curiosidade" passa por perceber que terrenos ocupará o "maestro" verde e branco e que funções assumirá em campo. Mais adiantado no apoio a Luiz Phellype - Bas Dost continua lesionado e fica fora das escolhas do Sporting - ou mais recuado, no início da construção?

"A curiosidade é perceber a posição em que o Bruno [Fernandes] vai jogar. Numa posição mais ofensiva ou numa posição mais perto da construção", admitiu Lage.

O Sporting-Benfica arranca às 20h45 de quarta-feira, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.