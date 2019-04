Lage contraria Mourinho. "Dérbi da Taça é verdadeira final"

Bruno Lage discorda da antevisão lançada por José Mourinho relativamente ao desfecho da meia-final da Taça de Portugal, entre Benfica e Sporting.

No intervalo da eliminatória, os encarnados vencem por 2-1. O técnico, despedido em dezembro último do comando técnico do Manchester United, considera que a segunda mão será "o jogo da época para o Sporting, não para o Benfica".

"A nossa forma de encarar os jogos é de verdadeiras finais. É uma verdadeira final, em que estamos a vencer. É um jogo de máxima importância. É dessa forma que o vamos encarar", reagiu o técnico dos líderes da Primeira Liga, confrontado justamente com as considerações de "Mou".

"É um jogo que nos pode dar a oportunidade de discutir um título. Estamos no intervalo, estamos a vencer mas o resultado é curto. Teremos de estar ao nosso melhor nível. O adversário é competente e uma das melhores equipas em Portugal", projetou.

"Comparações com Mourinho? Fartei-me de rir"

Ora, ainda que distantes na análise motivacional para o dérbi de amanhã, estão próximos no que concerne ao respeito mútuo. José Mourinho augura voos altos a Lage e Lage agradece, aproveitando ainda para "rir" à gargalhada com a facilidade com que se concretizam comparações estratosféricas.

"Também já tive a oportunidade de agradecer as suas palavras, através do meu pai. Estamos sempre à procura de um próximo Mourinho e de um próximo Ronaldo. Eu cheguei aqui, ganhei dois ou três jogos e comparam-me com o Mourinho e fartei-me de rir. O João Félix marcou dois ou três golos e compararam-no com o Ronaldo. Fartei-me de rir. Cada um tem de fazer o seu percurso. Vencer jogos é complicado, de forma consecutiva, mais ainda. Não é fácil fazer isso. Há dois ou três e um deles é o José Mourinho. Por isso é que ele é o Special One", argumentou.

O Sporting-Benfica arranca às 20h45 de quarta-feira, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.