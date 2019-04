Keizer e o dérbi: da "confiança" em casa aos 50%-50% e à possibilidade de três defesas

Marcel Keizer está confiante - e sente o mesmo da equipa - em alcançar a segunda final na mesma temporada. Depois da conquista da Taça da Liga, em janeiro, o Sporting quer marcar presença no jamor, em finais de maio, para tentar a conquista da Taça de Portugal.

"Estamos com confiança para jogar amanhã. É um jogo importante. Temos jogos importantes até ao final da época, quer da Taça quer do campeonato. Será um bom jogo para todos e estamos ansiosos pelo dérbi. Gostaria de disputar a segunda final na mesma época. Vamos dar o nosso melhor", afirmou o treinador holandês, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Na primeira mão, os leões perderam por 2-1 na Luz. Um resultado que deixa na mente de Keizer a partilha equitativa de probabilidades de sucesso mas igualmente, para o ataque à "remontada" na eliminatória, a possibilidade de regresso ao sistema de três defesas.

"O Sporting poderá jogar com o sistema tática que terá utilizado nos últimos jogos mas também pode mudar algumas coisas. Temos de esperar pelo jogo. Probabilidades? Acho que será 50%-50%. Temos desvantagem no marcador mas jogamos em casa. O Sporting precisa de vencer e para o Benfica basta um empate a zero", projetou.

O Sporting-Benfica arranca às 20h45 de quarta-feira, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.