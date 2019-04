Nada feito. "Fizemos tudo mas Bas Dost não jogará o dérbi"

Bas Dost vai voltar a falhar novo jogo pelo Sporting. E logo o dérbi decisivo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Benfica.

O avançado holandês, que falhou a deslocação a Chaves - triunfo por 1-3 -, realizou ontem treino condicionado mas, de acordo com o treinador dos leões, Marcel Keizer, ainda não está apto para ir a jogo.

"[Bas Dost] Não estará disponível. Fizemos tudo mas não estará disponível", lamentou, em conferência de imprensa.

Ora, de novo privado do compatriota, Keizer reincidirá a aposta em Luiz Phellype, autor de um "bis" para lá do Marão: "Marcou dois golos no último jogo e esteve bem. É importante para um avançado marcar".

E Ristovski? "Estamos confiantes na despenalização"

Sem Bas Dost mas com Ristovski? O macedónio foi expulso com vermelho em direto em Chaves mas o Sporting recorreu de imediato e espera ainda a decisão da Federação Portuguesa de Futebol. No fundo, é esperar para ver mas uma coisa é certa: o lateral-direito vai ser convocado, ainda que à condição.

"Colocámos Ristovski na lista de convocados. Estamos confiantes de que pode ir a jogo mas ainda não sei. Só podemos esperar", salientou.

O Sporting-Benfica arranca às 20h45 de quarta-feira, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.