Atenção, FC Porto. "Braga acredita numa história bonita"

O mais vigoroso alerta que se pode fazer a um FC Porto que venceu na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal por expressivos 3-0 é o de que o orgulho do Sporting de Braga será totalmente transportado para dentro de campo, na noite desta terça-feira.

Os minhotos recebem os dragões, para o fecho da eliminatória e, na leitura de Domingos Paciência, a velha máxima segundo a qual "no futebol, tudo é possível" é para ser levada à letra.

"A vantagem do FC Porto é muito mais confortável mas não há jogos fáceis e o Braga acredita numa história bonita. Um 4-0 não é fácil de obter contra uma grande equipa como o FC Porto. Mas o Braga também tem uma imagem a limpar. Não tem ganho o 'campeonato dos grandes' e é natural que queira provar que consegue ganhar a um 'grande' e é para isso que luta neste momento", afirmou o ex-técnico do Sporting de Braga e antigo avançado do FC Porto, à margem do Fórum de Treinadores, que decorre no Algarve.

À entrada para uma decisiva reta final de época e com os azuis e brancos ainda envolvidos em três frentes - campeonato, Taça de Portugal e Liga dos Campeões -, Domingos Paciência antecipa uma natural gestão de plantel por parte de Sérgio Conceição.

"Conhecendo o Sérgio [Conceição], acho que vai haver um equilíbrio por forma a não correr riscos. Se estiver a perder por 2-0 ao intervalo, há logo fantasmas que se começam a apoderar de uma equipa. Tem de haver alguma estabilidade e consistência nas decisões para que a equipa não corra riscos. Mas o Sérgio tem essa experiência e sabe a gestão que tem de fazer em função dos jogos que aí vêm e que são importantes para o FC Porto", concluiu.