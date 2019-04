A Taça vista por Carvalhal: os "5% que não são 0% do Braga" e um Sporting a "jogar a época"

Das quatro equipas que disputam as meias-finais da Taça de Portugal, "há um favorito" para Carlos Carvalhal: o FC Porto.

O triunfo expressivo da primeira mão (3-0) sobre o Sporting de Braga, deixa os azuis e brancos com pé e meio no Jamor e com a perspetiva de abordar o fecho da eliminatória, na noite desta terça-feira, com confiança redobrada. Mas atenção à lei das probabilidades para os minhotos.

"Há um favorito a chegar à final: o FC Porto. Mas o futebol é imprevisível e tudo pode acontecer. Talvez 5% para o Braga. E 5% não são 0%. Creio que o Braga não dará a eliminatória por perdida e vai tentar reverter o resultado. Mas o FC Porto tem uma claríssima vantagem", afirmou, aos jornalistas, durante o Fórum de Treinadores, que se realiza no Algarve.

"Sporting vai jogar com três defesas"

Eliminatória mais equilibrada é aquela que opõe o Sporting ao Benfica. Triunfo dos encarnados por 2-1, na primeira mão que, todavia, não dá conforto. Até porque, recorda Carvalhal, os leões jogam uma cartada fundamental na época em Alvalade.

"É uma vantagem ténue do Benfica. Ganhou por 2-1 e a eliminatória está em aberto. O Sporting joga a época amanhã porque, no campeonato, não pode aspirar a muito mais do que chegar ao terceiro lugar. É a competição em que pode ganhar mais um troféu. Creio que vai ser um bom dérbi com duas equipas a jogar para ganhar", projetou o técnico que orientou o Sporting em 2009/10, prevendo um regresso de Marcel Keizer ao sistema de três defesas.

O Sporting vai ter de arriscar um pouco e pode jogar com três defesas para tentar criar alguns obstáculos ao Benfica mas o Benfica vai estar preparado. Se acontecer um golo, o jogo pode abrir e dar muitos golos", completou.