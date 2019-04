O que têm em comum o Benfica de Lage e o Sheffield Wednesday? Carvalhal explica

Carlos Carvalhal não ficou surpreendido com a qualidade e impacto evidenciados por Bruno Lage na chegada ao comando do Benfica, bem como com a forma como as águias explanam as ideias do treinador em campo. Até porque as conhece como ninguém.



Como assim? Carvalhal vê claramente um paralelo entre o estilo de jogo da única equipa que atualmente depende apenas de si própria para ser campeã em Portugal... e o Sheffield Wednesday. O treinador minhoto e Lage estavam na mesma equipa técnica que deixou saudades em Sheffield.

"Para mim, não é uma surpresa nenhuma. Até na forma de jogar: intensa, atrativa, ofensiva mas equilibrada. Era assim que jogava o Sheffield Wednesday e é assim que joga o Benfica, com outros intérpretes e com o dedo fundamental do Bruno [Lage]", afirmou Carvalhal, esta terça-feira, à margem do Fórum de Treinadores, que se realiza no Algarve.

Todavia, a "subida" de Bruno Lage à equipa principal dos encarnados "foi mais rápida" do que se poderia esperar.

"A subida foi mais rápida do que eu esperaria e ninguém poderia prever esta ascensão tão rápida. Mas a preparação e o conhecimento que ele tinha e que ampliou em Inglaterra deu-lhe uma bagagem muito forte para abraçar desafios deste calibre", recordou.

Corrida pelo título a dois: imperativo não "escorregar na casca de banana"

A reta final da corrida pelo título, com os dois mais sérios candidatos, vai ser de cortar a respiração. O mesmo é dizer, na leitura de Carlos Carvalhal, que uma "escorregadela" de Benfica ou FC Porto será nada mais nada menos do que "fatal".

"Escorregar, daqui até ao final, vai ser fatal para qualquer uma das equipas. São duas equipas muito bem preparadas. À primeira escorregadela numa casca de banana poderá ser fatal", comentou.