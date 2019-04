Duarte Gomes. "Manuel Mota já refletiu e é nomeação acertada"

Duarte Gomes concorda com o regresso ao relvado de Manuel Mota, dias após a arbitragem polémica em Chaves, no embate entre flavienses e Sporting (1-3).

Ouvido por Bola Branca, o antigo juiz internacional considera que o árbitro da AF Braga já terá refletido sobre os casos em que esteve envolvido, em particular a expulsão do macedónio Ristovski.

"Todas as jornadas os árbitros erram, alguns erros são mais evidentes e evitáveis do que outros, mas fazem parte. E não deve ser isso que carimba um árbitro e que o deve afastar. Se não, garantidamente não teríamos árbitros para arbitrar. Isto sem menorizar os erros mas o caminho deve ser o da confiança. [Manuel Mota] Já analisou, reconheceu e estou certo que, em relação a esse tipo de lances, não voltará a falhar. Ele teve um ou dois erros relevantes nesse jogo, infelizmente mas já passou. Venha o próximo e o próximo é a oportunidade para estar bem", começa por referir Duarte Gomes, que alerta para as dificuldades do trabalho de José Fontelas Gomes e seus pares, ao mesmo tempo que reforça a ideia de uma "nomeação acertada" de Mota para o desafio da Pedreira, entre Sporting de Braga e FC Porto, agora para a Taça de Portugal.

"Tem feito uma época, de uma forma geral, positiva. É um árbitro seguro, de relacionamento afável e parece-me uma nomeação acertada. Há poucos árbitros para gerir para tantos jogos e muitas vezes o seu ‘treinador’ – que é o presidente do Conselho de Arbitragem - também tem uma tarefa muito dificil na gestão do seu ‘plantel’, com poucas opção para nomear", conclui.

O Sporting de Braga-FC Porto arranca às 20h15, no Municipal de Braga. Na primeira mão, os azuis e brancos venceram por 3-0. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt