Ajuda a Moçambique. Portugueses ajudaram três bebés a nascer

“A equipa da Cruz Vermelha e dos Médicos do Mundo já ajudaram ao nascimento de três crianças”, anuncia o presidente da CVP, à chegada a Lisboa, nesta terça-feira.

Os portugueses já ajudaram ao nascimento de três crianças no hospital de campanha construído pela Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).

São 93 os operacionais portugueses que estavam na Beira e regressaram esta manhã a Portugal, ao aeroporto de Figo Maduro. Tinham partido no dia 22 de março e, segundo Francisco George, “estiveram sempre na linha da frente na primeira fase, que é a fase de intervenção das Forças Armadas, dos sapadores, dos bombeiros”.

Na região da Beira, a mais devastada pela passagem do ciclone Idai, em meados de março, ficaram 36 elementos do INEM e da Proteção Civil para continuarem a apoiar as autoridades moçambicanas.

Esta terça-feira, o balanço de vítimas mortais voltou a subir. Está agora em 598, mais 80 do que na segunda-feira. Só em Moçambique, o Idai afetou mais de 840 mil pessoas.