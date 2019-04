"Jogadores do Benfica mais confiantes mas vitória do Porto em Braga foi importante"

Jorge Jesus considerou, esta terça-feira, que a corrida pelo título de campeão será intensa e até ao fim entre Benfica e FC Porto, equipas que partilham a liderança, ainda que com vantagem encarnada no confronto direto.

O antigo técnico dos encarnados, que marca presença no Fórum de Treinadores, que decorre no Algarve, não se esquivou às questões dos jornalistas sobre o campeonato português.

Se por um lado é certo que a recuperação pontual da "era Lage" motivou os jogadores das águias, a realidade é que o triunfo portista em Braga (2-3) foi também preponderante para manter o despique com interesse máximo.

"Quem parte em vantagem? A pontuação é igual mas face à recuperação do Benfica é natural que os jogadores estejam um pouco mais confiantes mas esta vitória do FC Porto em Braga também foi muito importante", afirmou Jesus, presentemente no desemprego.

O campeonato regressa ao panorama do futebol português após a definição da final da Taça de Portugal. Hoje, o FC Porto defende uma vantagem confortável de 3-0 obtido na primeira mão das meias-finais, diante do Sporting de Braga. Amanhã, o Sporting recebe o Benfica em Alvalade, após a derrota (1-2) da primeira mão.

"É um dérbi, uma meia-final da Taça de Portugal, já o ano passado para irmos [Sporting] à final tivemos de eliminar o FC Porto, agora [o Sporting] tem a possibilidade de eliminar o Benfica e espero lá estar e que seja um grande jogo", completou Jesus, que abandonou o comando do Sporting no final da época passada.