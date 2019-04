Zidane e a "vassourada" no Real: "Falta de respeito"

Zinedine Zidane rotula de "falta de respeito" as notícias insistentes de que o balneário do Real Madrid vai ser atingido por uma autêntica "vassourada" no final da época.

A "limpeza" no plantel "merengue" tem sido avançado pela imprensa espanhola mas o técnico francês, de regresso ao Bernabéu, pede mais contenção.

"Fala-se de muitas coisas para a próxima época, mas há que respeitar as pessoas, os jogadores que tanto fizeram. Falar em 'limpeza' parece-me uma fala de respeito. Mudanças vamos ter que fazer, mas este não é o momento para falar disso, haverá tempo", disparou, na manhã desta terça-feira, durante a antevisão do jogo da La Liga frente ao Valência.

"Zizou" não quis dramatizar o previsível e natural fim de ciclo de um grupo que chegou a ser tricampeão europeu mas não esconde que a renovação faz "parte da vida".

"Seja quando se ganha três, quatro ou cinco Champions, há jogadores que jogam menos, num plantel é sempre asim. Se houve mudanças vou ser sincero com os jogadores, essa sempre foi a minha forma de atuar", completou.