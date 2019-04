Indemnizar 16º classificado para promover Gil Vicente é "precedente perigoso"

A ideia de indemnizar o 16º classificado da Primeira Liga, que descerá de divisão para compensar a subida do Gil Vicente, é um "precedente perigoso". O entendimento é do especialista em Direito Desportivo, Lúcio Correia.

À saída de uma reunião do G-15 - grupo de clubes do principal escalão menos o FC Porto, Benfica e Sporting -, que decorreu em Vila Nova de Gaia, segunda-feira, o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença admitiu uma eventual compensação ao emblema que acabará por descer na 16ª posição, condição necessária para a subida do Gil Vicente.



Na perspetiva de Lúcio Correia, o cenário não encaixa num quadro de igualdade dos participantes, porque todos sabiam das regras no início da competição.

"Está a criar-se um precedente perigoso, uma vez que a verdade é que o antepenúltimo, esta época, sabia à partida que o seu destino seria a Segunda Liga. Abre-se um precedente desportivo e financeiro e pode haver futuras reclamações de tratamento idêntico. Não vejo que haja uma situação de exceção. Há uma decisão judicial no sentido de colocar o Gil Vicente na Primeira Liga. No início da época, havia equilíbrio desportivo. Estamos a chegar ao final da temporada e não há distinção quanto ao quadro competitivo definido no início. Há uma tentativa de acalmar algumas hostes que tinham algumas dúvidas e que no meu entendimento não têm razão de existir", sustenta, em Bola Branca.



Mas mais: para Lúcio Correia é estranho que nos últimos dias se tenha colocado dúvidas quanto à reintegração do Gil Vicente na Primeira Liga.



"Qualquer alteração competitiva no meio desta situação significa que estamos a alterar as regras de uma competição a meio da mesma. Algo que é totalmente ilegal e que compromete a credibilidade das competições. No meu entendimento, o tribunal não tinha de dizer como é que o Gil Vicente seria integrado nem a forma como seria o escalonamento das competições. É uma matéria exclusiva da Liga Portugal e Federação. E entre Liga e Federação, isto ficou devidamente esclarecido", completa Lúcio Correia.