Despiste de autocarro em Viseu faz três feridos

Um autocarro despistou-se esta terça-feira de manhã no centro de Viseu e provocou três feridos, "possivelmente um em estado mais grave".

O acidente causou ainda danos em três viaturas que se encontravam paradas numa das ruas da cidade, avança fonte dos bombeiros citada pela agência Lusa.

"Tudo indica que terá sido doença súbita do motorista do autocarro. O acidente provocou três feridos ligeiros, sendo que um deles é o motorista e, possivelmente, estará em estado mais grave do que os outros, mas são todos feridos ligeiros", explica o segundo comandante dos Bombeiros Municipais de Viseu.

Rui Nogueira acrescenta ainda que o autocarro "embateu em três viaturas ligeiras que se encontravam paradas na via, sendo que os dois feridos mais ligeiros estavam nessas viaturas".

O despiste aconteceu às 9h39, na Avenida António José de Almeida, uma das principais artérias da zona centro da cidade, junto ao edifício da Segurança Social, mais conhecido em Viseu por prédio alto.