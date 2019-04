Manuel Mota dirige Braga-Porto

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) nomeou Manuel Mota para dirigir o Sporting de Braga-FC Porto, partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal e que está agendada para a noite desta terça-feira.

O juiz filiado à AF Braga será auxiliado por Nuno Eiras e Jorge Fernandes, sendo Vítor Ferreira o quarto árbitro.

Aos comandos do vídeoárbitro (VAR), na Cidade do Futebol, estará Rui Oliveira (AF Porto). O AVAR (vídeoárbitro assistente) será João Bessa Silva.

Manuel Mota foi o árbitro do polémico Chaves-Sporting, do último sábado. A partida ficou marcada por queixas de ambas as partes mas com as dos leões a serem bem mais audíveis, devido à expulsão de Stefan Ristovski, que impede o macedónio de ir a jogo na outra partida da segunda mão das "meias" da Taça, frente ao Benfica.

Na primeira mão, os azuis e brancos triunfaram por expressivos 3-0, ficando com pé e meio na final do Jamor.

O Sporting de Braga-FC Porto arranca às 20h15, no Municipal de Braga. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.