Frederico Silva na segunda ronda em Sophia Antipolis

Frederico Silva apurou-se para a segunda ronda do Challenger de Sophia Antipolis, em França, esta terça-feira.

O tenista português, atual 334º no "ranking" ATP, entrou com o pé direito na prova disputada no sudoeste gaulês, afastando o bósnio Tomislav Brkic (299º) com relativa facilidade.

Em pouco mais de uma hora, Frederico Silva venceu em dois "sets", com os parciais de 6-1 e 6-3.

Na ronda de acesso aos oitavos-de-final, o tenista luso terá pela frente o sérvio Filip Krajinovic (109º a nível mundial).