Bruxelas avisa. Brexit sem acordo é hipótese cada vez mais provável

O negociador chefe da União Europeia avisou esta terça-feira que o cenário de um Brexit sem acordo torna-se mais provável a cada dia que passa.

Michel Barnier reafirmou que só um voto a favor do Parlamento britânico pode evitar uma saída desordenada no próximo dia 12, mas garantiu que os 27 estão preparados para esse cenário.

Intervindo num pequeno almoço organizado pelo 'think tank' European Policy Centre, em Bruxelas, dedicado ao ponto de situação do Brexit e sugestivamente batizado "Deal or no deal?", Barnier começou por confessar que esteve acordado até altas horas, para acompanhar a votação na Câmara dos Comuns, antes de reiterar que se o Reino Unido "ainda quiser sair da União Europeia de uma forma ordenada" o Acordo de Saída negociado entre Bruxelas e Londres "é e será a única forma possível".



Na última noite, os deputados britânicos rejeitaram as quatro opções alternativas votadas, nomeadamente o estabelecimento de uma união aduaneira com a União Europeia (UE), por 276 votos contra e 273 a favor (uma diferença de apenas três votos) e o modelo "Noruega +", também conhecido como "Mercado Comum 2.0", que previa a manutenção do Reino Unido no mercado único - o que seria sinónimo de liberdade de circulação de bens, capitais, serviços e pessoas, como na Noruega -, mas a isso acrescentando a exigência de uma política aduaneira e comercial comum.

Os britânicos têm até 12 de abril para apresentar um novo plano de ação a Bruxelas, caso contrário o Reino Unido vai mesmo abandonar a União Europeia nesse dia sem qualquer acordo.