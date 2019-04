Radiodays. Lisboa recebe maior conferência de rádio da Europa em 2020

Lisboa vai ser anfitriã do Radiodays Europe 2020, uma conferência anual que reúne profissionais de estações de rádio públicas e privadas de mais de 60 países.

É a oportunidade de sintonizar o presente, a evolução e futuro da rádio, diz José Luís Ramos Pinheiro, administrador do Grupo Renascença Multimédia, que destaca a relevância do evento.

"Será uma oportunidade de ouro para os profissionais da rádio, parceiros, agências, anunciantes, agentes de comunicação, enfim, para sintonizar todo o 'cluster' da rádio numa reflexão sobre as oportunidades que a rádio oferece não só no presente, mas também no futuro."

A conferência decorrerá de 29 a 31 de março de 2020 no Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira. São esperados mais de 1.600 profissionais e empresas ligadas ao setor, provenientes dos vários continentes.

Ramos Pinheiro faz o raio-X da iniciativa. "São três dias intensos com conferências em simultâneo sobre as mais diferentes tendências da rádio: evolução, plataformas tecnológicas, conteúdos, formas de levar a rádio mais longe, oportunidades de negócios, oportunidades comerciais para a rádio", entre outros.

Na opinião do administrador, os 'stakeholders' da rádio terão a possibilidade de interagir com "um conjunto de participantes de valor internacional com enorme experiência nos mais diferentes mercados, designadamente mercados europeus e norte-americanos, que permitem uma visão mais completa da dimensão e, sobretudo, das possibilidades que a rádio continua a oferecer".

O Grupo Renascença Multimédia é parte interessada e ativa em todo o processo e será um dos co-organizadores do evento, juntamente com outros grupos de rádio em Portugal.

"É com orgulho que colaboramos nesta conferência internacional, que vai levar a que, durante o próximo ano, a rádio tenha ainda mais palco em Portugal", refere Ramos Pinheiro.

Na sua leitura, o anúncio do Radiodays Europe em Portugal surge num momento de particular vitalidade para o setor.

"O consumo de rádio está aumentar também em Portugal, não só no FM, mas também potenciado pelas novas plataformas. Exemplos disso são as nossas aplicações, lançadas nos últimos meses, e as aplicações para automóvel, que são as primeiras que existem na rádio portuguesa", destaca.

Para Ramos Pinheiro, este "ambiente simultaneamente comercial e colaborativo" ajuda "a puxar pelo setor da rádio" e lembra que o digital e a rádio são "os dois meios que estão a crescer mais".

O administrador do Grupo Renascença Multimédia esteve presente na edição deste ano dos Radiodays, em Lausanne, na Suíça, e destaca que, nos diversos debates, se verificou uma grande tendência para a "valorização do áudio" e de "tudo aquilo que envolve a voz, os comandos por voz, a ligação sonora e a forma como isso pode facilitar a vida aos consumidores".

Tendo em conta que "o áudio é matéria-prima essencial da rádio", acrescenta, "a valorização do áudio só pode resultar numa valorização do meio rádio".