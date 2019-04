Gabigol recorda "poucas oportunidades" de Rui Vitória

Gabriel Barbosa não deixou marca no Benfica, de forma surpreendente e considera que foi a falta de aposta contínua e regular da parte de Rui Vitória que contribuiu para uma passagem pouco memorável pela Luz.

"Foram poucas oportunidades", assinalou à FOX Sports o atual avançado do Flamengo, que regressou ao Brasil para voltar a merecer o epíteto de "Gabigol".

"No meu primeiro jogo a titular, fiz golo [frente ao Olhanense, para a Taça de Portugal]. Não tive sequência. Gosto de me sentir importante no plantel", afirmou o avançado de 22 anos.

Contratado esta época pelo "Fla", por empréstimo do Inter de Milão, o dianteiro foi goleador na passagem pelo Santos, na última temporada, igualmente por cedência dos italianos: 27 golos em 52 jogos. Ao serviço do Benfica: cinco jogos, um golo.