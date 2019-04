Leiam os meus lábios. "Griezmann não vai sair"

O presidente do Atlético de Madrid está agastado com a especulação que dá conta da saída de Antoine Griezmann no final da época.

Em declarações citadas pelo diário desportivo espanhol AS, Enrique Cerezo foi claro a tranquilizar a massa associativa "colchonera".

"Griezmann vai ser jogador do Atlético muitos anos. A ver se deixam em paz o tema Griezmann, que não vai sair. Não há hipóteses de sair no próximo verão. Vai ficar no Atlético a 100%", salientou, lamentando a insistência da imprensa, em "muitas entrevistas" e "sempre com a mesma pergunta".

"Griezmann é jogador do Atlético, gosta muito de cá estar e vai ficar muito tempo, não há nada mais para falar", completou.