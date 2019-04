Três "tubarões" atentos a Coutinho

A imprensa catalã começou, esta terça-feira, a definir o rumo do futuro de Philippe Coutinho longe do Barcelona, avançando os três alegados pretendentes do avançado internacional brasileiro.

Com guia de marcha praticamente assinada em Camp Nou - por vontade do Barça e do próprio - Coutinho tem PSG, Chelsea e Manchester United à sua espera, de acordo com o diário desportivo Sport.



A mesma fonte adianta que a probabilidade de o "canarinho" regressar a Inglaterra - já representou o Liverpool - é alta, com o campeão espanhol a abrir mão da cláusula de rescisão avultada e estacionada nos 400 milhões de euros.

Ora, quem quiser levar Coutinho terá de avançar 130 milhões de euros. Menos 30 do que o valor pago ao Liverpool, em janeiro de 2017 e que tornou Coutinho no reforço mais caro da história dos "blaugrana".

Ainda com contrato até junho de 2023, o brasileiro apontou nove golos em 42 jogos oficiais na presente temporada.