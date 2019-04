Loum encanta Sérgio Conceição e espreita estreia na decisão de Braga

"Vejo um jogador muito interessante, com grande futuro, grande capacidade física, com vontade e ambição muito grandes também. Muito sinceramente, acho que o FC Porto tem aqui um médio [com quem] nos próximos anos pode estar tranquilo naquela posição. Tem qualidade e capacidade para se impor numa equipa como o FC Porto, que é de exigência máxima".

Foi com esta declaração que Sérgio Conceição "candidatou" Mamadou Loum à estreia absoluta com a camisola do FC Porto, desde que se transferiu para o Dragão em janeiro, proveniente do Moreirense.

Os primeiros minutos deverão ser já hoje, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Sporting de Braga, num contexto altamente favorável para um arranque sem pressão: os azuis e brancos venceram na primeira mão por expressivos 3-0.

O médio-defensivo internacional senegalês, de 22 anos, chega à eventual estreia de dragão ao peito com motivação plena. E isto porque acaba de representar a sua seleção nacional pela primeira vez na carreira, no triunfo sobre o Mali (2-1) em jogo de caráter particular.

Ao serviço do FC Porto, Loum já foi duas vezes para o banco mas de lá não saiu: frente a Vitória de Guimarães (0-0) e Moreirense (1-1).