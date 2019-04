Ivo Vieira colocado na rota do Vitória de Guimarães

Ivo Vieira está na "pole position" para suceder a Luís Castro no comando técnico do Vitória de Guimarães, sempre e quando seja intenção dos minhotos dispensar o atual técnico após a primeira época ao leme da equipa.

O técnico madeirense, de 43 anos, comanda a sensação da Primeira Liga, o Moreirense, improvável quinto classificado e tem a saída dos cónegos praticamente dada como adquirida, em maio. E pelos melhores motivos. A brilhante campanha do Moreirense disparou a cotação de Ivo Vieira, que junta a ambição de chegar ao patamar do Vitória à vontade dos vimaranenses em contar com os seus serviços.

Apesar de ainda não existirem conversações entre ambas as partes, é esse o cenário que o diário desportivo Record avança, esta terça-feira: Vieira quer o Vitória e o Vitória vê com bons olhos o transporte do trabalho realizado pelo insular em Moreira de Cónegos para a cidade-berço.