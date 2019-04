Atenção, Atlético de Madrid. Alex Telles só vai pela cláusula

O valor da cláusula ou nem é preciso haver conversa. A abordagem do FC Porto ao interesse do Atlético de Madrid em Alex Telles está definida e, ao que adianta o diário desportivo Record, parece inamovível.

Os "colchoneros" estão ativamente envolvidos no mercado, em busca do sucessor de Lucas Hérnandez, que reforçará o Bayern Munique na próxima época, a troco de 80 milhões de euros.

A SAD portista demonstra abertura para vender mas com margem negocial nula. Os madrilenos viram-se mais para uma oferta a rondar os 30 e alguns milhões de euros mas podem ainda convencer os campeões nacionais portugueses com parcelas extra mediante objetivos.

A jogar a favor do FC Porto está, para além da interessante cláusula de rescisão, o facto de o contrato do lateral-esquerdo internacional brasileiro expirar apenas no verão de 2021. Ou seja, sem necessidade imediata de abrir mão ou ceder financeiramente na mesa de negociações.

O Atlético de Madrid, que está também na corrida pelo concurso de Hector Herrera, que termina contrato este verão, já fez inclusivamente saber qual o período temporal do contrato para o mexicano e para Telles: cinco anos.