​O último passo do FC Porto rumo ao Jamor e Ivo Vieira hipótese em Guimarães

Chegou o dia de se conhecer o primeiro finalista da Taça de Portugal 2018/19 e nem a confortável vantagem de 3-0 obtida pelo FC Porto diante do Sporting de Braga, na primeira mão das meias-finais retira interesse ao reencontro entre ambas as equipas, poucos dias depois do triunfo azul e branco na Pedreira, para o campeonato (2-3).



O Jogo cita a antevisão dos treinadores. "Temos de pensar que está 0-0", recordou Sérgio Conceição, técnico dos dragões; "Esperamos um jogo épico", vaticina Abel Ferreira, do lado dos minhotos.

O Record assinala o Braga-Porto de hoje como o "Round final", ao passo que A Bola encaminha os portistas para a final do Estádio Nacional: "Dragões com tudo para atingir a 30ª final".

Ainda da atualidade do FC Porto, o Record aborda a cobiça a Alex Telles, com o Atlético de Madrid na linha da frente. "SAD disponível para libertar o lateral mas Atlético de Madrid tem de se aproximar dos 40 milhões de euros".

Ora, se Braga e Porto decidem hoje qual o primeiro finalista da Taça, Sporting e Benfica jogam amanhã a segunda mão das "meias", depois do triunfo encarnado na Luz por 1-2, na primeira partida da ronda. "Luís Filipe Vieira fora da tribuna", adianta A Bola, ao passo que o Record projeta a história que o Benfica pode alcançar em Alvalade: "Águia tenta história no dérbi: Procura igualar melhor série de sempre sem perder com o rival".

Finalmente, o mercado de treinadores: de acordo com o Record, Ivo Vieira está na "pole position" para ser treinador do Vitória de Guimarães, sempre e quando Luís Castro abandone o cargo no final da época.

O madeirense orienta o Moreirense, equipa-sensação da Primeira Liga, ocupando presentemente o quinto lugar da tabela classificativa.