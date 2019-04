Número de mortos em Moçambique sobe para 598

O número de mortos provocados pelo ciclone Idai e as cheias que se seguiram subiu para 598, anunciaram as autoridades moçambicanas, esta terça-feira.

O último balanço, apresentado pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), acrescenta mais 80 vítimas mortais.

No domingo as autoridades de saúde da Beira, uma das províncias mais castigadas pelo ciclone, confirmaram a primeira morte resultado da cólera. No total, já foram registados 517 casos de infeção por cólera. Na segunda-feira arrancou uma campanha de vacinação contra a doença.

O ciclone de março provocou inundações extensas e águas estagnadas. Corpos em decomposição, ausência de canalizações e esgotos e a falta de higiene são propícias ao aparecimento e à propagação da cólera, além de malária e surtos de diarreia.