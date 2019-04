Músicas de Lady Gaga e Ariana Grande consideradas "ofensivas" em Singapura

As estrelas pop norte-americanas Lady Gaga e Ariana Grande constam de uma lista de artistas cujas músicas têm “letras ofensivas”. A listagem foi apresentada ao parlamento de Singapura pelo ministro do Interior, num texto sobre a temática do discurso de ódio.

Esta lista surge quase um mês depois da banda sueca Watain ter sido impedida de dar um concerto em Singapura, devido à preocupação com o histórico da banda em “denegrir religiões e promover a violência”.

Uma foto do documento apresentado pelo ministro sobre “restrições ao discurso do ódio” foi publicada no Facebook, na segunda-feira, pelo deputado Chen Show Mao, com a legenda “lição do dia”. A publicação foi partilhada milhares de vezes e recebeu centenas de comentários.

A lista apontava como “exemplos de letras ofensivas” as músicas “Judas”, de Lady Gaga, “God is a woman”, de Ariana Grande, “Heresy”, de Nine Inch Nails ou “Take me to the church”, de Hozier.

Tanto Lady Gaga como Ariana Grande já deram concertos em Singapura e este documento não refere se as artistas serão ou não impedidas de atuar novamente no país.

O comunicado do ministro do Interior foi divulgado num dia em que Singapura debateu uma ampla legislação de notícias falsas no Parlamento, alimentando os receios de várias empresas tecnológicas e de grupos defensores dos direitos humanos de que a nova legislação dê demasiado poder ao Governo e impeça a liberdade de expressão.

Em Singapura, as autoridades têm rédea curta no discurso público e nos media, no que respeita a questões raciais e religiosas.