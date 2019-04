"Não gostam de depender do rendimento mínimo". Bispo do Funchal elogia venezuelanos na Madeira

O Evangelho chegou à Madeira ainda antes dos primeiros barcos portugueses, ou seja, há mais de 600 anos. No arquipélago, o novo Bispo de Funchal encontrou uma comunidade em que a fé foi importante para a sua "resiliência e tenacidade".

Há pouco mais de um mês em funções, D. Nuno Brás, diz, em entrevista à Renascença, que está a conhecer as paróquias, já encontrou casos de pobreza, viu luso-venezuelanos que estão integrados na comunidade e escutou as queixas dos madeirenses.

O sucessor de D. António Carrilho, na diocese do Funchal recebeu-nos na Igreja do Colégio dos Jesuítas onde apontou a evangelização como uma das suas prioridades e desafiou os madeirenses a serem cristãos 24 horas por dia, e não apenas quando vão à missa ao domingo.





Está na Madeira há pouco mais de um mês. Qual o balanço que faz dos contactos que tem mantido?

Tem sido um mês essencialmente de conhecimento. De conhecer instituições, pessoas, paróquias e de ir um bocadinho por toda a ilha, pelas várias comunidades e geografias para conhecer as várias realidades.

Está a fazer um diagnóstico?

Mais do que isso! Trata-se mesmo de conhecer as pessoas. Não se trata daquela distância do sociólogo que vê, verifica o que existe e não existe. Não! É muito mais simples, e ao mesmo tempo, creio eu, mais humano e mais profundo. É conhecer as pessoas.

E encontrou uma comunidade católica ativa?

Sim, com muita participação. Existem paróquias onde o pároco me diz que tem por exemplo, 70 por cento de prática dominical. Claro, que são paróquias do norte da ilha, paróquias pequenas. Mas mesmo dando o desconto, vamos supor que está a aumentar 10 por cento, são 60 por cento! É mais do que o dobro nacional.

Digamos que aqui se vive uma presença da igreja muito forte, a fé é de facto importante para as pessoas. É claro que depois existe também o Funchal com 120 mil habitantes e todos os problemas que uma grande cidade traz consigo também em termos de prática religiosa.

Que desafios tem pela frente?

Creio que o grande desafio continua a ser a Evangelização. É no fundo, também o grande desafio que o Concílio do Vaticano II coloca à Igreja e que todos os Papas de seguida colocaram à igreja, incluindo o Papa Francisco e que aqui é também um grande desafio.

O que é que quero dizer com Evangelização? É um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo. Claro que as tradições são muito importantes, as festas são muito importantes, claro que a participação na missa dominical é essencial, mas existe depois este encontro pessoal com Jesus Cristo. No fundo, é não sermos apenas cristãos uma hora por semana, mas sermos cristãos 24 horas por dia.

Qual a principal dificuldade que está a encontrar no terreno?

Podemos falar sobretudo de uma tradição que é boa, mas que tem necessariamente de ser uma tradição viva, pregando o Evangelho de sempre mas que se vai adaptando às novas condições de vida das pessoas. E as condições de vida dos madeirenses estão a mudar diariamente.

Existe, claramente um grande problema que me preocupa neste momento que é o problema dos jovens. Não existem. Há de facto um decréscimo assustador da população em termos de nascimentos. Os jovens que existem num dado momento, vão para Lisboa ou para o Porto para a universidade e perdem as suas raízes adquiridas aqui na Madeira.

Mas há outro desafio, com uma "nova" comunidade de emigrantes luso-venezuelanos que estão a regressar. Tem sido um desafio para a Igreja em responder às suas necessidades?

Eu creio que é importante dizer que os venezuelanos que chegaram, a grande maioria deles, são pessoas muito empreendedoras. São gente que está disponível para desempenhar as mais variadas profissões, desde que lhes paguem e que consigam sobreviver. Não gostam de depender do rendimento mínimo, por exemplo.

Isto mostra-se também nas comunidades cristãs. Tenho encontrado nas várias comunidades, catequistas que vieram da Venezuela. Ainda não falam bem português, mas já se disponibilizaram para dar catequese. Estão muito presentes nas comunidades cristãs.

São de facto um revigoramento para as comunidades e, por isso mesmo parece-me que no geral são sempre pessoas bem-vindas por esta atitude pró-ativa, seja no campo civil ou no campo da fé e das comunidades. Penso que estão a ser muito bem acolhidos, embora nos preocupe aqueles que têm dificuldades em encontrar trabalho e nos preocupe sobretudo aqueles que estão ainda na Venezuela.

A Igreja consegue dar resposta em termos de ajuda?

Sim, existem várias organizações, entre as quais a Cáritas Diocesana que tem essa preocupação, mas depois também há muitos esforços comuns. Entram em contacto e se nós não podemos resolver, outra instituição poderá resolver. Portanto, há uma sinergia de esforços.

E depois há o diálogo com a Cáritas Venezuelana, no sentido de vermos o que se pode fazer para minorar aquilo que são as necessidades dos venezuelanos e em particular dos madeirenses que estão na Venezuela.

Do olhar que já foi dando aqui na Madeira ao longo deste tempo, tem identificado situações de pobreza. A pobreza ainda persiste?

Existem sempre situações de pobreza e de uma forma muito particular no Funchal. É uma grande cidade. No entanto, eu diria que são menos do que aquilo que esperava. A pobreza que existe é quase residual de uma grande cidade.

Obviamente que depois existe aquela outra realidade e essa sim, preocupa-me bastante. São aquelas pessoas que têm trabalho, ganham, mas que não ganham o suficiente e que não têm, culturalmente até, os mecanismos para irem mais longe. Vivem no limiar da pobreza. Digamos que nestes casos, a intervenção terá de ser, não tanto ao caso individual, mas de políticas concertadas para a elevação do nível de vida.