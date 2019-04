Sandro Mendes: "Tocou-nos a sorte a nós"

O treinador do Vitória de Setúbal, Sandro Mendes, admitiu, após a vitória no terreno do Feirense, por 0-1, que a sorte sorriu à sua equipa.

"Disse antes da partida que seria um jogo de nervos, com duas equipas que lutam pelo mesmo objetivo. Ficou provado que o Feirense tem uma boa equipa, e hoje tocou-nos a sorte a nós. Tenho de dar uma palavra de agradecimento aos jogadores pela primeira vitória desde que estou nesta posição", enalteceu o técnico, em conferência de imprensa.

Sandro Mendes reforçou que "os jogadores têm sido uns campeões" e atribuiu-lhes o mérito da primeira vitória em 17 jornadas.

Quanto à permanência, Sandro Mendes reconheceu que "não é fácil ganhar jogos na I Liga" e que "as equipas que lutam para não descer são muito equivalentes", pelo que uma vitória pode ter grande impacto:

"Ainda não conseguimos nada, mas são três pontos importantes na nossa luta, e já pensamos no próximo jogo. Que esta vitória seja a primeira de muitas para sairmos da zona em que estamos na tabela."