Filipe Martins diz que o balneário do Feirense "está destroçado" com nova derrota

Filipe Martins deu voz à desilusão do Feirense, após a derrota sofrida, esta segunda-feira, na receção ao Vitória de Setúbal, por 0-1. A equipa está na cauda da tabela classificativa, a 11 pontos da manutenção.

"Como é óbvio, o balneário está destroçado, e mais do que ninguém os jogadores sentem as derrotas. Muitas vezes, é a frustração que os bloqueia. Eles quiseram ganhar, mas os resultados não aparecem e eles desestabilizam", explicou o treinador, em conferência de imprensa.



Martins considerou que o Feirense fez "35 minutos muito bons", faltando apenas "inaugurar o marcador", e que depois surgiu a "ansiedade".

"Depois dos 35 minutos, começámos a ficar ansiosos e a falhar muitos primeiros passes quando saímos para o contra-ataque. Ficámos expostos ao contra-ataque e algo intranquilos. Claramente que o resultado justo ao intervalo era estarmos na frente, mas depois começámos a jogar com o coração. Tivemos receio de nos estendermos no relvado e faltou sermos um pouco mais práticos nos processos. Adornámos demasiado os lances", reconheceu o técnico do Feirense.