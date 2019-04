Mourinho acredita que o Porto não repetirá os erros da época passada frente ao Liverpool

José Mourinho acredita que o FC Porto não repetirá os erros cometidos na temporada passada, frente ao Liverpool, e que o fantasma dos 5-0 sofridos no Dragão pode, até, pesar a favor da equipa portuguesa.

No Fórum dos Treinadores de Futebol, o antigo técnico portista admitiu que a goleada sofrida na época transata, aos pés do mesmo Liverpool, podem levar os ingleses a facilitar diante da equipa de Sérgio Conceição, no duelo que se repete nos quartos de final da Liga dos Campeões.



"Acho que aquilo que aconteceu na época passada joga a favor do FC Porto", afirmou. "Eu vejo-me na pele do Sérgio e as perguntas que eu faria a mim próprio [são]: 'Porque é que perdemos 5-0? O que é que correu mal? O que é que fizemos mal? Onde é que eles são mais fortes? Onde é que eles nos surpreenderam? O que é que temos de fazer agora?'. Todo este tipo de perguntas o Sérgio vai fazer a si próprio. Vão seguramente discutir tudo isso ao nível da equipa técnica e da equipa em si e de certeza absoluta que se vão preparar de maneira diferente", frisou.

Mourinho terá a oportunidade de ver as correções do FC Porto face à última época na próxima terça-feira, dia 9 de abril, às 20h00 em Anfield Road. E, mais tarde, a 17 de abril, quarta-feira, à mesma hora, no Estádio do Dragão. Os dois jogos entre FC Porto e Liverpool terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.