Arquidiocese de Évora alarga renúncia quaresmal a Moçambique

“A Arquidiocese de Évora acompanha na oração a dramática situação do Povo Moçambicano e solidariza-se com o seu sofrimento em especial situação de emergência”, escreveu na sua conta do Twitter, D. Francisco Senra Coelho.

“Proponho a todas as comunidades eclesiais da nossa Arquidiocese que destinemos a Renúncia Quaresmal também à Cáritas de Moçambique”, lê-se neste novo Tweet.



De acordo com o prelado, fica completa “a minha Mensagem Quaresmal, apelando a que a nossa generosidade seja destinada aos irmãos e irmãs em sofrimento na Venezuela e em Moçambique, através das duas Cáritas Nacionais”.

O arcebispo de Évora apela, ainda, “à caridade de todos para que em espírito de Quaresma saibamos partilhar na oração com aqueles que vivem angustiantes momentos de dolorosas aflições.”

“Discípulos missionários em tempo de Quaresma” é o tema da mensagem quaresmal de D. Francisco e segue a linha do desafio que a arquidiocese alentejana vive no Ano Pastoral 2018/2019. Na sua primeira mensagem quaresmal à arquidiocese, D. Francisco Senra Coelho pede “oração e compromisso missionário”, numa altura em que a Igreja vive momentos difíceis.