José Mourinho deseja "carreira bonita" a Bruno Lage

José Mourinho deseja que Bruno Lage faça "uma carreira bonita", por ser de Setúbal e por ser filho de Fernando Lage, que é seu amigo.

"Eu conheço bem o pai, conheço mal o Bruno. Como gosto do pai, gosto do filho. Sou um bocadinho assim e gostava que as coisas lhe corressem bem, que ele fizesse uma carreira bonita", desejou o ex-treinador do Manchester United, no Fórum dos Treinadores de Futebol, em Portimão.

Sobre as comparações por vezes estabelecidas entre Lage e o próprio Mourinho, o "Special One" sublinhou que o treinador do Benfica "não merece essa pressão, porque é duro para alguém levar com esse peso".

"Na minha carreira ganhei tanta coisa e o Bruno ainda não. Agora, gostava que tudo lhe corresse muito bem, que fizesse uma ótima carreira, e tenho muito carinho por ele, apesar de não o conhecer bem, por ser de Setúbal e por ser filho de um amigo", completou José Mourinho.