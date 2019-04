Mourinho considera "ridículo" comparar Bruno Fernandes e João Félix a Cristiano Ronaldo

José Mourinho pede que deixem João Félix e Bruno Fernandes "tranquilos" e evoluir fora da sombra de Cristiano Ronaldo.

No Fórum de Treinadores de Futebol, em Portimão, esta segunda-feira, Mourinho enalteceu o talento dos dois jovens portugueses, no entanto, considerou "ridículo" compará-los com o cinco vezes Bola de Ouro.

"Acho que os devem deixar tranquilos e não falar de Cristiano. É a primeira coisa. É ridículo falar-se de Cristiano e tentar-se comparar com algum talento, por muito grande que seja", sublinhou o treinador.

Mouinho reforçou que Bruno Fernandes e João Félix "são dois grandes talentos", que "podem jogar em qualquer grande clube".

"Digo sempre, nos países onde trabalho, que mesmo que o campeonato português não seja, aos olhos dos estrangeiros, um grande campeonato, os jogadores que, em Portugal, jogam nos clubes grandes estão bem preparados para aquilo que é a pressão dos grandes clubes" referiu.

Mourinho explicou que, nos grandes de Portugal, "a dimensão social é grande e a pressão é forte". Isto significa que, quando os jogadores saem de um clube "como o FC Porto, o Sporting, ou o Benfica", para grandes clubes europeus, "normalmente, sentem-se no seu habitat natural".

O treinador acredita, assim, que caso saiam de Sporting e Benfica, respetivamente, Bruno Fernandes e João Félix sairão "preparados para poderem fazer carreiras bonitas" em clubes de topo do futebol europeu.