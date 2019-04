Vitória de Setúbal respira melhor à custa do Feirense

O Vitória de Setúbal venceu, esta segunda-feira, no terreno do Feirense, por 0-1. Resultado que deixa os sadinos a respirar melhor e que deixa os fogaceiros cada vez mais longe do sonho da manutenção.

O Feirense fez praticamente o dobro dos remates do Vitória (17-9) e teve mais bola (52%-48%), mas tudo foi por água abaixo ao minuto 77. Flávio Ramos, último homem da resistência feirense, fez falta sobre Hildeberto, que seguia isolado para a baliza. O árbitro da partida, Rui Costa, começou por mostrar cartão amarelo, no entanto, após consultar o videoárbitro, Bruno Paixão, e ver as imagens, decidiu mudar o cartão para vermelho.

Com um homem a mais, o Vitória superiorizou-se e, aos 81 minutos, Jhonder Cádiz respondeu a um grande cruzamento de Sílvio com um cabeceamento picado, puxado ao poste e fora do alcance de Caio Secco. Golo que selou a primeira vitória dos sadinos em 15 jornadas.

Face a este resultado, o Vitória subiu ao 14.º lugar, com 28 pontos, mais três que o Tondela, primeira equipa abaixo da linha de água. Já o Feirense continua a agonizar no último lugar, com somente 15 pontos.